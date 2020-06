Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unbekannte Täter entwenden auffällig grüne Gasflaschen (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Unbekannte Täter entwenden auffällig grüne Gasflaschen (Lichtbild in der Anlage)

Schiffdorf-Spaden. Bereits in der Zeit von Mittwochnachmittag (03.06.2020) bis Donnerstagnachmittag (04.06.2020) entwendeten bisher unbekannte Täter insgesamt sieben auffällig grüne Gasflaschen von der Rückseite eines Einkaufsmarktes in Spaden. In den Flaschen befand sich Kältemittel. Die Flaschen haben ein Leergewicht von ca. 7,5 kg. Zeugen, die Hinweise zum Diebesgut oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf (Telefon 04706-9480) zu melden.

