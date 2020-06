Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 07.06.2020

Cuxhaven (ots)

+++Gefährliches Fahrmanöver auf der Autobahn+++

Loxstedt - Bundesautobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven - Am Samstagabend (06.06.2020) versuchte ein 31-jähriger Fahrzeugführer aus Bremerhaven sich auf der A27 einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Beamte des PK Geestland gaben dem Mann eindeutige Signale dem Streifenwagen zu folgen und die Autobahn an der Anschlussstelle Wulsdorf zu verlassen. Dieser Aufforderung kam der Mann jedoch nicht nach. Nachdem er seinen schwarzen Kleinwagen auf der Autobahn zunächst bis zum Stillstand abbremste und rückwärts lenkte, versuchte er seine Fahrt fortzusetzen. Nachfolgende PKW mussten teilweise eine Gefahrenbremsung einleiten um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Das Fahrzeug konnte durch die Polizei jedoch rasch gestoppt und somit eine weitere Gefährdung des Verkehrs verhindert werden. Bei der sich anschließenden Kontrolle erkannten die Beamten dann auch schnell den Grund für die versuchte Flucht. Der junge Mann aus Bremerhaven war zum einen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, zum anderen war der PKW nicht für die Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen. Um zuletzt genannten Umstand zu vertuschen, hatte der Fahrer den PKW mit gefälschten Kennzeichen versehen. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland (Tel.: 04743/928-0) zu melden.

+++räuberischer Ladendiebstahl - Zeugen greifen couragiert ein+++

Cuxhaven - Am Samstagnachmittag (06.06.2020) kam es in einem Lebensmittelgeschäft im Strichweg zu einem Ladendiebstahl durch zwei männliche Täter. Diese konnten zunächst gewaltsam die Flucht aus dem Geschäft antreten, wurden jedoch von couragierten Zeugen verfolgt. Hierdurch gelang es der Polizei im weiteren Verlauf das versteckt abgelegte Diebesgut aufzufinden und einen 32jährigen Bremerhavener der Tat zuzurechnen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei wiederholt auf das Motto "Zivilcourage - Hinsehen statt wegschauen!" hin. Unter Anwendung der sechs praktischen Regeln [1. Ich helfe, ohne mich selbst in Gefahr zu bringen. 2. Ich fordere andere aktiv und direkt zur Mithilfe auf. 3. Ich beobachte genau und präge mir Täter-Merkmale ein. 4. Ich organisiere Hilfe unter Notruf 110. 5. Ich kümmere mich um Opfer. 6. Ich stelle mich als Zeuge zur Verfügung.] kann jeder einen Teil für mehr Sicherheit beitragen.

