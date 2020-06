Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: PKW auf A27 ausgebrannt

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am heutigen Vormittag gegen 10.15 Uhr brannte ein PKW auf dem Parkplatz Bütteler Holz an der A27 in Fahrtrichtung Cuxhaven komplett aus. Der Fahrer, ein 53-jähriger aus Bremerhaven, bemerkte kurz vor dem Parkplatz, dass Rauch aus der Lüftung in den Innenraum strömte. Er konnte den PKW noch auf den Parkplatz fahren. Kurz darauf stand der Motorraum komplett in Flammen. Der Fahrer konnte den PKW unverletzt verlassen. Obwohl die Feuerwehr den Brand noch löschte, brannte der PKW komplett aus. Der Schaden liegt bei etwa 10.000 Euro. (Bildmaterial vorhanden)

