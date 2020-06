Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Geschwindigkeitsmessanlage zerstört ++ Zigaretten aus Tankstelle gestohlen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Cuxhaven (ots)

Geschwindigkeitsmessanlage zerstört

Beverstedt. In der vergangenen Woche (27.05.2020 bis 04.06.2020) haben bisher unbekannte Täter die Geschwindigkeitsmessanlage an der B71 bei Heerstedt zerstört. Der oder die Täter haben erst den Stromverteiler der Anlage manipuliert und anschließend das Messgehäuse aufgebrochen. Aus dem Messgehäuse wurden sämtliche Geräte entwendet. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Störung öffentlicher Betriebe und gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Die Tat kann mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren geahndet werden. Zeugen, die etwas zu dem Vorfall sagen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Beverstedt, 04747-931730, oder Schiffdorf, 04706-9480, zu melden. (Bildmaterial vorhanden)

++++++

Zigaretten aus Tankstelle gestohlen

Hagen. In der Nacht zum 05.06.2020, gegen 01.15 Uhr, drangen mehrere, unbekannte Täter nach Aufbrechen der Eingangstür in eine Tankstelle in Hagen im Bremischen, Amtsdamm 75, ein. Trotz erfolgter Alarmauslösung konnten die Täter mit einer noch nicht bekannten Menge an Zigaretten flüchten. Die anschließende Fahndung verlief erfolglos. Zeugen, die etwas bemerkt haben wenden sich bitte unter 04706-9480 an die Polizei Schiffdorf.

++++++

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Carsten Bode

Telefon: 04721/573-0

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell