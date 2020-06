Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrt unter Drogeneinfluss

Cuxhaven (ots)

Fahrt unter Drogeneinfluss

Loxstedt. Am späten Nachmittag des Pfingstmontags kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Schiffdorf einen 23-jähriger Bremerhavener mit seinem PKW. Nachdem die Beamten bei einem Vortest sowohl eine Beeinflussung durch illegale Drogen als auch durch Alkohol festgestellt hatten, versuchte der junge Mann mit seinem PKW zu flüchten. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt, bei der er mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten beging, konnte der 23-jährige durch die Beamten gestoppt werden. Ein Verkehrsteilnehmer musste eine Vollbremsung einleiten, um einen Unfall mit dem flüchtenden Fahrzeugführer zu vermeiden. Dieser Autofahrer wird gebeten, sich als Zeuge mit der Polizei in Schiffdorf (04706-9480) in Verbindung zu setzen. Dem Bremerhavener wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Auf den Beschuldigten kommen jetzt Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Straßenverkehrsgesetz zu.

