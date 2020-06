Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizei sucht Zeugen nach Wohnhausbrand

Cuxhaven (ots)

Brand eines Einfamilienhauses in Bülkau - Polizei sucht Zeugen

Bülkau. Am 21.05.2020, gegen 23:10 Uhr wurde in Bülkau in der Straße Sprenge an der dortigen Kreuzung (Bülkau - Kehdingbruch bzw. Osterbruch - Cadenberge) der Brand eines Einfamilienhauses entdeckt. Das Haus wurde vollständig zerstört. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Während der Löscharbeiten musste ein Bagger hinzugezogen werden, um ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude zu verhindern (die NEZ berichtete). Brandentdecker waren u.a. eine Frau und ein Mann, die mit dem Pkw an der Brandstelle vorbeikamen, den Brand bemerkten, auf der Straße, die weiter Rtg. Cadenberge führt, anhielten und zusammen mit einem hinzugekommenen Nachbarn Nachschau hielten. Insbesondere dieses Pärchen bittet die Polizei, sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen. Unterwegs waren die zwei mit einem dunklen, evtl. grauen PKW Kombi. Auch weitere Zeugen oder Anwohner, die noch nicht durch die Polizei kontaktiert wurden und sachdienliche Beobachtungen im Zusammenhang mit der Brandentstehung oder dem Brandverlauf gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Cuxhaven unter 04721-5730 in Verbindung zu setzen.

++++++

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Carsten Bode

Telefon: 04721/573-0

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell