POL-CUX: Motorradfahrer schwer verletzt

Cuxhaven. Ein 66 Jahre alter Motorradfahrer aus Cuxhaven wurde am Pfingstmontag gegen 15.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Er war mit seiner Honda auf der B73 von Cuxhaven nach Altenwalde unterwegs. In Höhe des Autobahnzubringers war er mit dem VW einer 22-jährigen aus dem Bereich Wolfsburg zusammengestoßen. Die Frau wollte von rechts aus dem Wischweg die B73 überqueren. An der dortigen Ampel war sie zwar bei grün gefahren, hatte dann aber an der Sichtlinie noch einmal gehalten und nicht bemerkt, dass die Ampel in der Zwischenzeit umgeschaltet hatte und nun für sie Rot zeigte. Den Motorradfahrer hatte die junge Frau beim erneuten Anfahren übersehen und ihm die Vorfahrt genommen. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, auch die 22-jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden betrug über 8.000 Euro.

