Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: PKW brennt auf der Autobahn aus (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

PKW brennt auf der Autobahn aus

Bremerhaven/BAB27. In den frühen Morgenstunden geriet gegen 03:30 Uhr der PKW eines 19-jährigen Krefelders auf der Moorbrücke der BAB27 in Fahrtichtung Cuxhaven in Brand. Er und sein 20-jähriger Beifahrer konnten noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug aussteigen und wurden nicht verletzt. Der PKW brannte im Bereich der Fahrzeugfront vollkommen aus und musste abgeschleppt werden. Ebenso wurde die Fahrbahn beschädigt. Aufgrund der Uhrzeit kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

