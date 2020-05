Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Auffälliger Kastenwagen aus Garage entwendet (Lichtbilder in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste (Nordholz). In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (25./26.05.2020) entwendeten bislang unbekannte Täter den PKW eines 64-jährigen Nordholzers aus der Mühlenstraße, welcher in einer unverschlossenen Garage stand. Bei dem PKW handelt es sich um einen weißen Opel Combo (kleiner Kastenwagen). Am PKW sind diverse auffällige Aufkleber angebracht. Eine Zeugin gab an den PKW gegen 00:30 Uhr in Richtung Cuxhaven fahrend gesehen zu haben. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Nordholz (Telefon 04741.181930) zu melden.

