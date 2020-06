POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 01. Juni 2020 ED-Versuch pp.

Polizeiinspektion Cuxhaven

Bereich Schiffdorf

Einbruchsversuch

Spaden. Unbekannte Täter versuchten am Montag, um 00.30 Uhr, im Gewerbegebiet mit brachialer Gewalt in die Apotheke neben dem Verbrauchmarkt einzubrechen. Das Stahlgitter am Fenster der Gebäuderückseite wurde dabei mit erheblichen Kraftaufwand abgerissen. Nach Aufdrücken des Fensters wurde der Alarm ausgelöst, sodass die Täter ohne Beute die Flucht ergriffen. Schadenshöhe: ca. 1000 Euro.

Sachbeschädigung/Verkehrsunfallflucht

Beverstedt. Unbekannte Täter beschädigten den in Frelsdorf, Zum Friedhof, in der Nacht zu Sonntag abgestellten Pkw Seat Leon. Der Geschädigte stellte am Morgen fest, dass die linke Beleuchtung beschädigt, sowie Stoßstange und Kotflügel Beulen und Kratzer aufwiesen. Schadenshöhe: ca. 1500 Euro.

Fahren unter Drogeneinfluss, Alkoholeinfluss

Geestenseth. Die Schiffdorfer Polizei kontrollierte am Sonntagmittag einen 21-jährigen Pkw-Fahrer aus Schiffdorf, der unter Drogeneinfluss stand. Mitgeführte Cannabisrückstände und psilocybinhaltige Pilze wurden sichergestellt. Nach durchgeführter Blutprobenentnahme wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem droht dem Fahrer ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, ein Fahrverbot und ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Spaden. Bei einer am Sonntagvormittag durchgeführten Kontrolle der Polizei Schiffdorf stand ein 21-jähriger Spadener unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Test ergab ein Wert von über 0,50 Promille. Dem Fahrer droht ein Bußgeld und ein vierwöchiges Fahrverbot. Seinen Pkw musste er bis zur Ausnüchterung stehen lassen. Spaden. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Bremerhaven stand am Sonntag, um 04.00, auf der L 135, in Höhe Hagen, bei einer Verkehrskontrolle unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab ein Wert von über 1,3 Promille. Der Führerschein wurde nach durchgeführte Blutprobenentnahme einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall

Beverstedt. Am Sonntagvormittag (31.05.2020, 10:23 Uhr) ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einem Kutschengespann, das von zwei Pferden gezogen wurde. In der Feldmark von Altwistedt scheut plötzlich ein Pferd, sodass beide Tiere durchbrechen und die Kutsche mit zwei Mitfahrern nicht mehr unter Kontrolle gebracht werden konnte. Das Gespann geriet ins Schleudern und kippt um. Ein Mitfahrer, 62-jähriger Gnarrenburger, und ein ziehendes Pferd wurden dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden.

