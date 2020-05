Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall mit 2 leicht verletzten Personen; B54 für geraume Zeit gesperrt - #polsiwi

Siegen, Frankfurter Straße (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 07.05.2020 gegen 15:15 Uhr, befuhr ein 51-jähriger SUV-Fahrer die B 54 aus Richtung Wilnsdorf her kommend in Richtung Siegen. In Höhe des Lindenberger Friedhofes kam er aus bisher unklarer Ursache nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort seitlich mit einem entgegenkommenden PKW. Anschließend kam er nach links von der Fahrbahn ab. Der Unfallverursacher und die 35-jährige Fahrerin im entgegenkommenden PKW wurden hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ingsesamt 40.000 Euro. Die beiden verunfallten Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Die Unfallstelle war für die Unfallaufnahme bis 17:30 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Leitstelle

PHK Georg-Burger

Telefon: 0271 7099 3130

E-Mail: GE-LST.Siegen-Wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell