Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte beschädigen Teichanlage - Fische verendet - #polsiwi

Hilchenbach (OT Müsen) (ots)

Irgendwann in der Zeit vom 01. Mai bis 04. Mai 2020 haben unbekannte Täter eine Teichanlage beschädigt.

Der Fischteich befindet sich in einem Waldgebiet zwischen Müsen und Littfeld. Als der 58-jährige Pächter der Anlage am 04.05. zu seinem Teich kam, sah er die Bescherung: Unbekannte hatten den Teichablauf zerstört, so dass das komplette Wasser abgelaufen war. Die im Teich lebenden Fische sind dadurch verendet.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Kreuztal unter 0271/7099-0

