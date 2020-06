Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 06.06.2020

+++Einbruch in Ferienhaus+++

Schiffdorf - Am Freitagvormittag (05.06.2020) überraschte ein Wohnungsbesitzer ungebetene Gäste, die in seinem Ferienhaus in der Straße An der Sandkuhle eingebrochen waren. Die drei Jugendlichen aus Schiffdorf und Bremerhaven verwüsteten die Einrichtung und legten sich anschließend schlafen. Noch vor Eintreffen der Polizei ergriffen zwei Jugendliche die Flucht, wobei ein 15jähriger unweit vom Tatort gestellt und anschließend an die Erziehungsberechtigten übergeben werden konnte.

+++Alkoholisiert und deutlich zu schnell unterwegs+++

Beverstedt/Stinstedt - Beamte der Polizei Schiffdorf führten am Freitagabend (05.06.2020) eine Verkehrskontrolle auf der B 71 durch. Eine 55jährige BMW-Fahrerin aus Gelsenkirchen überschritt hierbei die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h um 30 km/h und stand zudem unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab ein Wert von über 1,7 Promille. Neben der Einbehaltung des Führerscheins und Untersagung der Weiterfahrt wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

+++Feuerwehr verhindert Schlimmeres+++

Loxstedt - Am Samstagmorgen (06.06.2020) gegen 02.00 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Feuer in der Bahnhofstraße aus. Ein 61jähriger Bewohner und ein 36jähriger Gast hatten eine größere Menge von Gartenabfällen verbrannt. Das Feuer geriet direkt neben einem Wohngebäude außer Kontrolle, konnte jedoch durch die örtlichen Feuerwehren Loxstedt und Bexhövede durch rasches Einschreiten abgelöscht werden. Die alkoholisierten Verursacher verhielten sich den Rettungskräften gegenüber unkooperativ und waren uneinsichtig. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

