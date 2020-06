Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Gefährliche Fahrt nach übermäßigem Alkoholkonsum

Cuxhaven (ots)

Geestland/BAB27. Am Freitagmittag (05.06.2020) meldeten Verkehrsteilnehmer gegen 13:00 Uhr einen roten Kleinwagen zwischen den Anschlussstellen Neuenwalde und Debstedt der BAB27, welcher mit starken Schlangenlinien und nur ca. 50 km/h unterwegs sein soll. Der PKW konnte durch Polizeibeamte des Polizeikommissariats Geestland im Bereich der Debstedter Chaussee/Bahnhofsallee feststellen. Die Fahrzeugführerin, eine 48-jährige Frau aus Geestland, ignorierte zunächst die Haltesignale des Funkstreifenwagens. Selbst nachdem das Blaulicht und das Martinshorn eingeschaltet wurden, fuhr Sie zunächst unbeirrt weiter, missachtete eine rote Ampel und hielt erst kurze Zeit später an. Der Grund für die Auffälligkeiten war schnell gefunden. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von deutlich über 2 Promille an. Der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

