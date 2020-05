Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Baum auf geparkte Pkws gestürzt

Stuttgart-Frauenkopf (ots)

Durch einen umgestürzten Baum wurden am Freitag (01.05.2020) gegen 16.15 Uhr auf der Waldebene Ost bei windigem Wetter zwei geparkte Pkws beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der etwa 15 Meter hohe Baum begrub einen Skoda unter sich und versachte dabei Totalschaden in Höhe von zirka 30.000 Euro. Ein dahinter abgestellter Mercedes wurde ebenfalls beschädigt, wodurch ein Schaden von zirka 10.000 Euro entstand. Angehörige der Feuerwehr zersägten den Baum, so dass der beschädigte Skoda abgeschleppt werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell