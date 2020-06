Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsverstöße in Hemmoor

Cuxhaven (ots)

PKW ohne Zulassung im Straßenverkehr

Am Montagnachmittag (08.06.2020) kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Cuxhaven einen 34-jährigen Mann mit seinem PKW in Hemmoor. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der PKW nicht zugelassen war. Der Mann gab an, den PKW am Samstag gekauft zu haben. Er habe nur schnell Brot und Zigaretten kaufen wollen. Den PKW wollte er am nächsten Tag zulassen. Ein Zeuge gab an, dass der Mann bereits am Wochenende mit dem PKW unterwegs gewesen sei. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Fahrzeugführer warten nun mehrere Strafverfahren.

+++++

Alkoholisiert im Straßenverkehr

Am Montagmorgen (08.06.2020) kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Hemmoor gegen 05:20 Uhr einen 48-jährigen Ostener mit seinem PKW in Hemmoor. Während der Kontrolle konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

