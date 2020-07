Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Feuerlöscher auf Tankstellengelände entleert- Personengruppe flüchtet

Bünde (ots)

(sls) Am Mittwochabend (15.7.) hielten sich mehrere Personen auf einem Tankstellengelände an der Klinkstraße in Bünde auf. Durch aufmerksame Zeugen wurden die Jugendlichen dabei beobachtet, wie sie gegen 23.50 Uhr einen Feuerlöscher von einer Tankstellensäule entwendeten und diese anschließend vom Gelände aus in Richtung Klinkstraße entleerten. Unmittelbar vor Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte, flüchteten die Täter vom Gelände in unbekannte Richtung und entwendeten den Feuerlöscher. Die Jugendlichen konnten auch im Rahmen der Nahbereichsfahndung nicht mehr angetroffen werden. Ermittlungen auf dem Tankstellengelände führten zum Auffinden einer dunklen Tasche mit einem Tablet und Ladekabel. Da der Verdacht besteht, dass die Tasche einem der flüchtenden Personen zugeordnet werden kann, wurde sie vorläufig sichergestellt. Wir bitten Zeugen, die Angaben zur Tat oder auch aufgefundener Tasche machen können, sich zu melden (05221-8880).

