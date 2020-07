Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß mit Fußgängerin- Fahrer übersieht Rollator Zusammenstoß mit Fußgängerin- Fahrer übersieht Rollator

Spenge (ots)

(sls) Am Dienstagmittag (14.7.) kam es zu einem folgenschweren Unfall auf dem Akazienweg in Spenge. Im Bereich der Hausnummer 15 beabsichtigte ein 54-jähriger aus Bünde mit seinem StreetScooter mit geringer Geschwindigkeit rückwärts zu rangieren. Zum selben Zeitpunkt gegen 13.15 Uhr befand sich hinter dem E-Fahrzeug (Postauto) eine 92-jährige Fußgängerin mit ihrem Rollator. Der Bünder übersah die hinter dem Postauto befindliche Fußgängerin aus Spenge, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Die Seniorin stürzte mit ihrem Rollator und verletzte sich deutlich im Gesichts- und Kopfbereich. Sie wurde schwerverletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug und Rollator entstand nur geringer Sachschaden. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weitere Bearbeitung des Unfalls.

