Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall im Kreuzungsbereich- Vorfahrt missachtet

Löhne (ots)

(sls) Auf der Häger Straße in Löhne kam es am Montagnachmittag (13.7.) gegen 15.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Alter Postweg. Eine 50-jährige Löhnerin befuhr mit ihrem Nissan Juke die Häger Straße in Richtung Löhne. Als sie den Kreuzungsbereich Alter Postweg passieren wollten, kam plötzlich die Fahrerin eines Opel von rechts aus dem Alten Postweg. Die 22-Jährige aus Herford wollte die Häger Straße in Richtung Schweichelner Straße überqueren. Hierbei übersah sie die von links kommende vorfahrtsberechtigte 50-Jährige mit ihrem Fahrzeug. Die 22-Jährige gab an, dass ihr möglicher Weise durch einen abbiegenden LKW kurzfristig die Sicht genommen wurde und sie deshalb die Nissan-Fahrerin übersehen habe. Die Herforderin und ein weiterer Insasse im Opel wurden verletzt und durch den Rettungswagen ins Krankenhaus nach Herford gebracht. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird mit ca. 20.000 Euro angegeben. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich komplett gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell