POL-HF: Einbruch in Werkstatthalle- Täter dringen durch Fenster ein

Hiddenhausen (ots)

(sls) Die Polizei Herford wurde am Montagmorgen (13.7.) zu einem Einbruch an der Industriestraße in Hiddenhausen gerufen. Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstagnachmittag bis zum Montagmorgen durch ein Fenster in eine Firma zur Metallverarbeitung ein. Aus dem Gebäude entwendeten sie diverse Messschieber sowie Innenmessschrauben. Hinzu kommen noch ca. 100kg Kupfer- und Messingspähne und Messingdraht, sowie ein digitales Mikroskop. Der Schaden wir mit ca. 2.300 Euro geschätzt. Anschließend verließen die Täter das Firmengelände in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hofft auf Zeugen, denen im Tatzeitraum etwas Verdächtiges im Bereich der Industriestraße aufgefallen ist oder die Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen können. Bitte melden sie sich bei der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880.

