POL-HF: Brand eins LKW- Ursache noch unklar

Bünde (ots)

(sls) Zum Brand eines LKW kam es am Samstagabend an der Junkerstraße in Bünde. Gegen 23.05 Uhr wurde die Leitstelle der Polizei über einen brennenden LKW informiert. Der LKW stand mit einem Anhänger im Bereich des Wendehammers und brannte bereits bei Eintreffen der Polizeibeamten. Der Anhänger wurde augenscheinlich durch den Brand nicht beschädigt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Bünde-Ahle gelöscht. Der Sachschaden am LKW wird auf 40.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Die Kriminalpolizei Herford bittet in diesem Zusammenhang um Zeugen, die Hinweise zum Brand oder auch verdächtigen Personen im Umfeld des Tatortes machen können, sich zu melden (05221-8880).

