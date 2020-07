POL-HF: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich- Hocher Sachschaden

Kreispolizeibehörde Herford

(sls) Am Sonntagnachmittag (12.7.) gegen 14.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Hansastraße im Kreuzungsbereich Holser Straße. Eine 60-jährige Fahrerin eines Seat Ibiza befuhr die Hansastraße in Richtung Bünde. Sie beabsichtige im Kreuzungsbereich Holser Straße auf der Hansastraße in Richtung Bünde weiterzufahren. Im Kreuzungsbereich wechselte die für die 60-Jährige zeigende Ampelanlage von Rot- auf Grünlicht, so dass sie ihre Fahrt direkt weiterführen konnte. Plötzlich und unerwartet fuhr von links der 24-jährige Fahrer eines Mercedes in den Kreuzungsbereich hinein. Trotz einer Bremsung konnte der Zusammenstoß nicht verhindert werden. Aufgrund der Spurenlage und Zeugenaussagen besteht der Verdacht, dass der 24-Jährige bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich fuhr und es dadurch zur Kollision mit dem Seat kam. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und durch Rettungswagen in ortsnahe Krankenhäuser gebracht. Sowohl der Seat, als auch der Mercedes wurden so stark beschädigt, dass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt.

