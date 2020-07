Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer - Unfallbeteiligter flüchtig

Herford (ots)

(hd) Am Samstag (11.07.2020) ereignete sich in Herford auf der Elverdisser Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Ein 57-jähriger Herforder befuhr um 12:58 Uhr mit seinem Fahrrad die Elverdisser Straße in Fahrtrichtung Bielefeld. Ein in gleicher Richtung fahrender Pkw setzte dazu an, den Radfahrer zu überholen. Als sich der Pkw linksseitig neben dem Fahrrad befand, näherte sich ein Lkw im Gegenverkehr. Der Pkw-Fahrer brach den Überholvorgang ab und lenkte sein Fahrzeug nach rechts. Hierbei kollidierte der Pkw seitlich mit dem Fahrrad. Der Radfahrer stürzte zu Boden und zog sich eine schwere Kopfverletzung zu. Der Pkw-Fahrer hielt zunächst an der Unfallörtlichkeit an und blickte in Richtung des gestürzten Radfahrers. Anschließend setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt in Richtung Bielefeld fort, ohne dem verletzten Radfahrer Hilfe zu leisten und seinen weiteren Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Flüchtig ist ein dunkler (wahrscheinlich schwarzer) Pkw der Marke Toyota, vermutlich Typ Auris. Der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca 60 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, längere graue / weiße Haare, heller Bart, normale bis kräftige Statur, Brillenträger. Im Fahrzeug befand sich zudem eine Beifahrerin. Es soll sich um eine ca. 60 Jahre alte Dame mit kurzen grauen Haaren gehandelt haben.

Es wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durchgeführt. Das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Herford übernimmt die Ermittlungen und wird die gesicherten Spuren auswerten.

Unfallzeugen, oder Personen die Angaben zu dem o.g. Pkw und dem beschriebenen Fahrzeugführer machen könne, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei Herford in Verbindung zu setzten (Tel. 05221 / 888-0).

