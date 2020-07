Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer angegangen- Polizei sucht dringend Zeugen

Bünde (ots)

(sls) Bereits am vergangenen Wochenende kam es zu einem möglichen Raubdelikt in Bünde. Am Samstagabend (4.7.) beabsichtigte ein 20-jähriger aus Bünde mit seinem Fahrrad von der Erich-Martens-Straße in Südlengern zu seiner Wohnanschrift an der Kösliner Straße zu fahren. Gegen 04.00 Uhr verließ der die Örtlichkeit mit seinem Fahrrad in Südlengern. Einige Zeit später wurde der Geschädigte durch Bekannte an der Brunnenallee in der Nähe des Krankenhaus Bünde regungs-und orientierungslos aufgefunden. Der 20-Jährige hatte beim Auffinden erhebliche Gesichtsverletzungen im Augen- und Stirnbereich, so wie Prellungen im Oberkörperbereich. Das zunächst mitgeführte silberne Alu-Fahrrad der Marke KTM befand sich nicht am Tatort und konnte auch im Nahbereich nicht mehr aufgefunden werden. Aufgrund des körperlichen Zustandes des Geschädigten und der erheblichen Verletzungen besteht der Verdacht, dass der 20-Jährige auf dem Weg zur Wohnanschrift durch bislang unbekannte Personen überfallen und körperlich verletzt wurde. Die Kriminalpolizei Herford ermittelt in diesem Fall und bittet dringend weitere Zeugen, denen der Geschädigte mit dem Fahrrad oder weitere verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, sich zu melden (Tel. 05221-8880)

