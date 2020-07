Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Flucht nach Ladendiebstahl- Täter festgenommen

Bünde (ots)

(sls) Zu einer Festnahme von zwei Ladendieben kam es am Donnerstagmorgen (9.7.) auf der Dünner Straße in Bünde. Gegen 10.35 Uhr wurde die Polizei über einen Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt an der Stiftstraße in Kirchlengern informiert. Mitarbeiter hatten beobachtet wie zwei unbekannte Personen augenscheinlich mehrere Flaschen alkoholischer Getränke aus dem Regal entwendeten und ohne zu bezahlen den Einkaufsmarkt verließen. Die beiden Täter besetzten anschließend einen silbernen Opel mit polnischen Kennzeichen und flüchteten in Richtung Bünde. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung wurde das Fahrzeug im Bereich der Dünner Straße gesichtet. Der Fahrer versuchte sich der Kontrolle durch die Polizeibeamten zu entziehen, in dem er das Fahrzeug in eine Grundstückseinfahrt steuerte. Beim Einfahren in das Grundstück touchierte der Fahrer eine Grundstücksmauer. Das Fahrzeug konnte letztendlich durch die Beamten gestoppt und kontrolliert werden. Ermittlungen am Anhalteort ergaben, dass es sich bei den beiden Tatverdächtigen um zwei polizeibekannte Georgier im Alter von 33 und 40 Jahren handeln, die sich zurzeit in Deutschland aufhalten. Im Fahrzeug wurden sowohl die aus dem Einkaufsmarkt entwendeten Flaschen, als auch weitere Taschen mit alkoholischen Getränken im Kofferraum aufgefunden. Es besteht der Verdacht, dass die weiteren Flaschen aus vorhergegangen Straftaten stammen. Einen gültigen Führerschein konnte der 40-jährige Fahrer auch nicht vorweisen. Beide Beschuldigte wurden vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam nach Herford verbracht. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an und werden durch die Kriminalpolizei geführt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell