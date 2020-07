Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Opel Corsa überschlägt sich- Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(sls) In Löhne befuhr am Mittwochabend (8.7.) ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Häger Straße in Richtung Koblenzer Straße. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer eines blauen Opel Corsa gegen 19.50 Uhr hinter einer scharfen Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Spurenlage ergab, dass er augenscheinlich über den rechten Grünstreifen schleuderte, einen Begrenzungspfeiler überfuhr und sich dann mit Fahrzeug überschlug. Der Opel Corsa blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne eine ordnungsgemäße Unfallaufnhame zu gewährleisten und ließ das beschädigte Fahrzeug vor Ort zurück. Erste Ermittlungen ergaben, dass die am Opel Corsa angebrachten Kennzeichen, nicht zu dem Fahrzeug gehörten, sondern für ein anderes Fahrzeug zugelassen sind. Der Opel Corsa wurde bereits Anfang des Jahres außer Betrieb gesetzt. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern noch an. Die Polizei hofft in diesem Zusammenhang auf Zeugen, die Angaben zum Unfall oder auch möglichen Fahrzeugführer machen können. Bitte setzen sie sich mit der Polizei Herford (Tel. 05221-8880) in Verbindung.

