Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall mit Schwerverletzten- Kollision mit Radfahrer

Herford (ots)

(sls) Auf der Marienstraße in Herford kam es am Mittwochabend (8.7.) zu einem schweren Verkehrsunfall im Bereich der Einmündung Goethestraße. Gegen 21.05 Uhr befuhr ein 54-jähriger aus Herford die Marienstraße. Der Herforder war mit seinem Seat in Richtung Bismarkstraße unterwegs. Auf der Goethestraße befand sich zu diesem Zeitpunkt ein 14-Jähriger mit seinem Fahrrad, der auf die Marienstraße einbiegen wollte. Der 14-Jährige aus Herford übersah den von links herannahenden Seat. Der 54-Jährige versuchte noch dem einbiegen Radfahrer auszuweichen und stark abzubremsen, konnte jedoch aufgrund der zügigen Geschwindigkeit des Radfahrers, einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Der Radfahrer prallte seitlich gegen das Fahrzeug und stürzte zu Boden. Durch die Kollision wurde der, ohne Schutzhelm fahrende, 14-Jährige im Oberkörper und Gesichtsbereich schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Die Marienstraße musste zur Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell