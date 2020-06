Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Auffahrunfall - Kind leicht verletzt

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagmittag, 04.06.2020, in Murg wurde ein 8-jähriger Junge leicht verletzt. Gegen 14:20 Uhr hatte ein 37 Jahre alter Fiat-Fahrer in der Hauptstraße zu spät bemerkt, dass in Höhe der dortigen Tankstelle der Fahrzeugverkehr stand. Der Fiat kollidierte mit dem stehenden Honda einer 30 Jahre alten Frau. Im Fiat verletzte sich der mitfahrende Junge leicht. Er wurde noch an der Unfallstelle vom verständigten Rettungsdienst versorgt. Der Sachschaden liegt bei ca. 5000 Euro je Fahrzeug.

