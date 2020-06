Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Geldbeuteldiebstahl in Discounter - zwei Verdächtige beobachtet

Freiburg (ots)

Zu einem Geldbeuteldiebstahl kam es am Donnerstagmorgen, 04.06.2020, in einem Discounter in Efringen-Kirchen. Gegen 09:00 Uhr war eine 47 Jahre alte Frau im Markt, der in der Straße Im Schöttle liegt, einkaufen. Ihre Handtasche hatte sie im Einkaufswagen abgelegt. Als sie sich zu einem Regal drehte, wurde ihr Geldbeutel mit einem zweistelligen Bargeldbetrag aus der Handtasche gestohlen. Die Frau verdächtigt zwei südländisch aussehende Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren der Tat. Diese konnten unerkannt entkommen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell