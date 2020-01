Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 25.01.2020, 22:00 Uhr bis 26.01.2020, 16:00 Uhr Fahrzeuge beschädigt

Landau (ots)

In der Stettiner Straße wurde an drei abgestellten PKW jeweils zwei Reifen einer Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand aufgeschlitzt. Es entstand Schaden von ca. 1500 Euro. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Landau.

