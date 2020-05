POL-EL: Osterbrock - Schaukasten beschädigt

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

In der Zeit vom 17. bis zum 24. April wurde am Bahnhof in Osterbrock ein Schaukasten der Gemeinde Geeste beschädigt. Der Täter zerstörte die Glasscheibe dieses Schaukastens und verursachte dabei einen Schaden von ca. 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Dalum unter der Rufnummer 05937 / 8236 in Verbindung zu setzen.

