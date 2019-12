Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Nach Einbruchsdiebstahl in Bahnhofsgebäude/Bundespolizei sucht Zeugen

Offenburg (ots)

Unbekannte Täter sind vergangene Nacht in das Bahnhofsgebäude in Offenburg eingedrungen und entwendeten aus einem Lagerraum über 90 Kartons mit Lebensmitteln zur Auffüllung von Süßwarenautomaten. Der entstandene Sachschaden wird nach derzeitigem Ermittlungsstand auf ca. 2800 Euro beziffert. Durch ein Fenster, welches auf der Bahnsteigseite eingeschlagen wurde, verschafften sie sich Zutritt. Der Tatzeitraum kann auf den 27.12 von 01:30 Uhr bis 03:30 Uhr eingegrenzt werden, zu möglichen Tatverdächtigen liegen derzeit aber keinerlei Erkenntnisse vor. Wer Angaben zum Einbruchsdiebstahl im Bahnhof Offenburg machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

