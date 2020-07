Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus einer Wohnung- Seniorin abgelenkt

Bünde (ots)

(sls) In einem kurzen Zeitraum von zwanzig Minuten kam es am Donnerstagmittag (9.07.) in Bünde zu einem Diebstahl aus einer Wohnung an der Wittekindstraße. Eine bislang unbekannte Frau klingelte gegen 12.00 Uhr an der Wohnungstür einer Seniorin und verwickelt diese in ein Gespräch, so dass die Seniorin die Frau in die Wohnung bat. Nach einem 20-müntigen Aufenthalt in der Küche, verließ die Frau die Wohnung. Die Geschädigte stellte nach dem Gespräch fest, dass in weiteren Räumlichkeiten Schränke geöffnet wurden und daraus Bargeld entwendet wurde. Es besteht der Verdacht, dass eine weitere unbekannte Person während des laufenden Gespräches mit der Frau die Wohnung betrat und das Bargeld entwendete. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, den verdächtige Personen im Umfeld des Wohnhauses aufgefallen sind. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

