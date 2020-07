Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrswidriges Verhalten- Überholen über den Radweg

Herford (ots)

(sls) In Herford kam es am Freitagnachmittag (10.7.) zu einem Verkehrsunfall auf der Johannisstraße im Bereich der Einmündung Rennstraße. Nach dem Zusammenstoß flüchtete ein Unfallbeteiligter ohne sich um eine entsprechende Schadensregulierung zu kümmern. Gegen 16.05 Uhr befuhr ein 54-jähriger Audi-Fahrer die Johannisstraße auf dem rechten der beiden Fahrstreifen stadtauswärts. Da kurz vor dem Einmündungsbereich Rennstraße beide Fahrstreifen zu einem zusammengeführt werden, wechselte er auf den linken weiterführenden Fahrstreifen. Nach dem Fahrstreifenwechsel überholte den 54-Jährigen plötzlich der Fahrer eines BMW X5 rechtsseitig über den dortigen Radweg im Bereich der Rennstraße. Beim Wiedereinscheren auf die Johannisstraße kollidierte der BMW-Fahrer mit dem Audi an der vorderen rechten Seite und fuhr trotz Rotlicht zeigender Ampelanlage in Richtung Elverdisser Straße davon. Ermittlungen an der Halteranschrift ergaben, dass es sich bei dem Fahrzeugführer um einen 24-jährigen aus Herford handelt, der angab, von dem Zusammenstoß und der Rotlicht zeigende Ampelanlage nichts bemerkt zu haben. Aufgrund der zum Vorwurf stehenden Verkehrsstraftaten wurde der Führerschein des 24-Jährigen vorläufig beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallflucht übernimmt das Verkehrskommissariat.

