POL-BOR: Borken-Burlo - Kirchengebäude beschädigt

Borken-Burlo (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es zu Sachbeschädigungen am Kirchengebäude der Assyrischen Kirchengemeinde des Ostens in Burlo an der Straße "An der Evangelischen Kirche". Der oder die Täter hatten Bierflaschenetiketten und Kronkorken auf die Glaselemente der Eingangstür geklebt und dabei ein Fensterelement beschädigt. Auf der Rückseite des Gebäudes wurde eine Schieferplatte beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

