Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Nach Unfall geflüchtet

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 18-Jährige am Mittwoch in Ahaus zugezogen. Die Heekerin war mit ihrem Motorroller auf der Heeker Straße aus Richtung Heek kommend in Richtung Fuistingstraße unterwegs. Gegen 07.40 Uhr wurde sie von einem Autofahrer überholt. Beim Wiedereinscheren touchierte der Unbekannte die Rollerfahrerin. Diese stürzte zu Boden. Der Autofahrer habe kurz angehalten, sei dann aber weitergefahren, gab die Geschädigte an. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich nach Angaben der Heekerin um einen grauen Wagen der Marke Hyundai mit niederländischen Kennzeichen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro. Das Verkehrskommissariat Ahaus bittet um Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

