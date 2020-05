POL-KB: Allendorf (Eder)-Battenfeld: Einbruch in Fahrradgeschäft - Polizei kann Täter festnehmen

Polizei Korbach

In den frühen Morgenstunden des 02. Mai 2020, gegen 03:30 Uhr, brachen zwei Personen in ein Fahrradgeschäft ein und entwendeten E-Bikes im Wert von 10.000 Euro. Ein Zeuge gibt der Polizei einen Hinweis auf die Fluchtrichtung der Täter. Die Polizei kann zwei männliche Personen festnehmen.

Samstagmorgen, gegen 03:30 Uhr, rief der Besitzer eines Fahrradgeschäftes aus Battenfeld bei der Polizei in Frankenberg an und teilte mit, dass er eine Alarmmeldung aus seinem Fahrradgeschäft in der Ringstraße auf sein Handy bekommen hatte. Die Polizei suchte sofort den Tatort auf und stellte fest, dass unbekannte Täter eine Seitentür mit Brachialgewalt aufgebrochen und mehrere E-Bikes entwendet hatten. Ein vor Ort befindlicher Zeuge hatte kurz vor Eintreffen der Polizei zwei dunkel gekleidete Personen in Richtung Rennertehäuser Weg wegrennen sehen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten dort schließlich einen weißen Kastenwagen, besetzt mit zwei männlichen Personen, feststellen. Das Fahrzeug war gerade im Begriff vom Rennertehäuser Weg auf den Verbindungsweg in Richtung Rennertehausen einzufahren. Als die Insassen die Polizei erkannten, flüchtete der Beifahrer über ein Feld in Richtung Eder. Kurz nachdem dieser in die Eder gesprungen war, konnte er durch den verfolgenden Beamten festgenommen werden. Der Fahrer des weißen Kastenwagens wurde ebenfalls festgenommen. Im Fahrzeug fanden die Beamten die vier entwendeten E-Bikes aus dem Fahrradgeschäft in Battenfeld. Die beiden Täter im Alter von 54 und 42 Jahren, mit Wohnsitz in Polen, wurden zur Dienststelle verbracht und nach entsprechenden polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Sie müssen sich nun wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls verantworten.

