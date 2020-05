Polizei Korbach

POL-KB: Korbach-Hillershausen: Einbruch in Schuppen - Werkzeug entwendet - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 30.04.2020, 20 Uhr bis Samstag, 02.05.2020, 08:30 Uhr, wurde in Hillershausen im Pfarrweg in einen Schuppen eingebrochen. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in den dortigen Schuppen ein, bei dem es sich um ein ehemaliges Stallgebäude handelt. In dem Schuppen befindet sich ein Werkzeugschrank, in dem der Besitzer sein Werkzeug eingeschlossen hatte. Die Unbekannten durchtrennten das Vorhängeschloss und entwendeten aus diesem Schrank drei Motorsägen der Marke Stihl, eine Motorsäge der Marke EFCEO, sowie einen Laubbläser. Außerdem ließen sie aus der Werkzeugbank noch mehrere Schraubenschlüssel und eine mit Werkzeug gefüllte Werkzeugkiste, die neben der Werkzeugbank stand, mitgehen. Die Täter dürften den Tatort mit einem Fahrzeug aufgesucht und das Diebesgut damit abtransportiert haben. Der Wert des Diebesgutes beträgt 3.500 Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

