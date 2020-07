Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich -Flüchtiger Ladendieb durch Jugendliche festgenommen //Aurich - Gasgrill gestohlen//Großefehn/Mittegroßefehn - Gartengeräte gestohlen

Aurich (ots)

Am Montagnachmittag verstaute ein 42-jähriger Ladendieb in einem Geschäft in der Auricher Innenstadt Bekleidungsartikel und Elektronikartikel in seinem Rucksack und versuchte den Kassenbereich zu verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Eine aufmerksame Mitarbeiterin versuchte den Diebstahl zu verhindern, sprach den Mann an und hielt ihn fest. Der Tatverdächtige riss sich allerdings los und ihm gelang die Flucht. Die Mitarbeiterin wurde dabei durch den Ellenbogen des Flüchtigen getroffen. In der Fußgängerzone wurden zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche auf die Situation aufmerksam. Gemeinsam mit weiteren Zeugen gelang es ihnen den flüchtenden Ladendieb aufzuhalten und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Im Tatzeitraum vom 03. Bis zum 06. Juli wurde von einem Grundstück in der Radbodstraße ein Gasgrill der Firma Tepro, Marke Richfield gestohlen. Der Grill stand zur Tatzeit auf der dortigen Terrasse. Möglicherweise wurde der Abtransport am letzten Wochenende beobachtet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Auricher Polizei unter 04941/606-215 entgegen.

Aus einer Lagerhalle eines Fachhändlers in der Schrahörnstraße wurden am letzten Wochenende diverse Kartons mit Gartengeräten gestohlen. Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt in eine angrenzende Halle auf dem Betriebsgelände und nahmen das Diebesgut mit. Hinweise zur Ermittlung der Einbrecher nimmt die Auricher Polizei unter 04941/606-215 entgegen.

