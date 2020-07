Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Nachtrag zum Brandgeschehen in Norden

Norden (ots)

Wie bereits berichtet, kam es gestern in der Norder Ubbo-Emmius-Klinik zu einem Brand. Auf der brandbetroffenen Station konnte eine männliche Person mit schwersten Brandverletzungen festgestellt und geborgen werden. Der 58-jährige Mann verstarb gestern Abend in einer Klinik in Groningen.

