Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Wer hat Schwalbennest entfernt ?

Altkreis Norden (ots)

Am letzten Mittwoch, den 01. Juli, wurde in der Zeit zwischen 07.30 und kurz nach 10.00 Uhr, von der Fassade eines Wohn-und Geschäftshauses in der Adolfsreihe ein Schwalbennest entfernt. In dem Nest befanden sich Küken, die von den Muttertieren noch gefüttert werden mussten. Das Nest war in der Nähe nicht mehr auffindbar, sodass ein Abfallen als eher unwahrscheinlich angesehen wird. Die Vogelart ist besonders geschützt. Das Entfernen des Vogelnestes stellt eine Straftat nach dem Bundesnaturschutzgesetz dar. Die Polizei auf Norderney hat die Ermittlungen aufgenommen. Täterhinweise nimmt die Polizeiauf Nordereny unter 04931/9298-0 entgegen.

