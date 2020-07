Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Dunum - Seitenscheibe eingeschlagen //Spiekeroog - Neun-Jähriger schwer verletzt

Bislang Unbekannte schlugen am Sonntag, in der Zeit zwischen 11.50 und kurz vor 14.00 Uhr, die Seitenscheibe der Fahrerseite eines schwarzen Renault Clio ein. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit unter einem Carport im Briller Weg , neben dem dortigen Wohnhaus. Aus dem Fahrzeuginneren wurde nichts gestohlen. Täterhinweise nimmt die Polizei in Wittmund unter 04462/911-0 entgegen.

Am Samstagvormittag befuhr ein neun Jahre alter Junge mit seinem Kinderroller, in Begleitung eines acht-Jährigen die Straße In'd Kamp auf Spiekeroog. Ohne Fremdverschulden stürzte das Urlauberkind und schlug mit dem Hinterkopf auf das Pflaster auf. Der Junge wurde durch eine Notärztin vor Ort behandelt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

