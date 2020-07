Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Rechtsupweg - Buswartehäuschen beschädigt //Norden - Unfallflucht auf dem Parkplatz der KHVS

Norden (ots)

Vermutlich mit einem Fahrrad wurde in der Nacht zu Sonntag die Scheibe eines Buswartehäuschens in der Poststraße in Rechtsupweg eingeschlagen. Das Fahrrad, vermutlich das Tatwerkzeug, soll bereits vor der Sachbeschädigung in einem Fahrradständer an der Bushaltestelle gestanden haben. Hinweise zur Aufklärung der Straftat nimmt die Polizei in Norden unter 04931/921-0 entgegen.

Am Samstag stellte ein Autofahrer gegen 07.30 Uhr seinen Fiat auf dem Parkplatz der KVHS in Norden ab. Als er gegen 15.30 Uhr zum Parkplatz zurückkehrte, entdeckte der Fahrer einen frischen Unfallschaden, hinten links an seinem weißen Fiat. An dem beschädigten Pkw mit LIP-Städtekennung wurde brauner Fremdlack festgestellt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Norder Polizei ermittelt. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Norden unter 04941/921-0 entgegen.

