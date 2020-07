Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Brand in Norder Krankenhaus

Norden (ots)

Heute Morgen, gegen 08.20 Uhr, wurde ein Brand in der Norder Ubbo-Emmius-Klinik gemeldet. Die Brandmeldeanlage des Gebäudes löste Alarm aus. Daraufhin wurden die Rettungskräfte informiert. Im Bereich der psychiatrischen Station des Krankenhauses ist nach bisherigen Erkenntnissen in einem Patientenzimmer ein Brand ausgebrochen. Auf der brandbetroffenen Station konnte eine männliche Person mit schwersten Brandverletzungen festgestellt und geborgen werden. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann nach Groningen. Ein 90 Jahre alter Patient wurde vorübergehend vorsorglich auf die Intensivstation des Krankenhauses verlegt. Die Norder Feuerwehr rückte mit zahlreichen Einsatzkräften aus und hatte das Feuer sehr schnell unter Kontrolle. Die gesamte Station musste evakuiert werden. Einige Patienten wurden im Norder Krankenhaus und andere im Emder Krankenhaus untergebracht. Zwei Patienten haben nach bisherigen Erkenntnissen die Evakuierungsmaßnahmen genutzt, um das Krankenhaus eigenmächtig zu verlassen. Von ihnen geht keine Gefahr aus. Der Sachschaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

