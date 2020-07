Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Freitag

Samstag, 03./04.07.2020 (Nachtrag)

Aurich/Wittmund (ots)

Täter nach Messerattacke in Haft

Nachdem die Polizei am gestrigen Tag den Täter der Messerattacke auf dem Auricher Marktplatz festnehmen konnte, fand am heutigen Tag die Haftvorführung vor dem Amtsgericht Wittmund statt. Der Richter entschied, dass der junge Mann weiterhin in Haft bleibt Somit wurde der Täter direkt im Anschluss in die JVA Oldenburg verbracht.

