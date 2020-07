Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag, 03./04.07.2020

Aurich/Wittmund (ots)

Motorradkonvoi

Am Samstagvormittag versammelten sich diverse Motorradfahrer mit ihren Krafträdern auf dem Parkplatz der Auricher Sparkassenarena. Schließlich setzten sich gegen 10:40 Uhr etwa 1000 Teilnehmer als Konvoi in Richtung Papenburg in Bewegung und wollten hiermit ein Zeichen gegen aktuelle Planungen möglicher Sonntagsfahrverbote für Motorräder auf einzelnen Strecken in Deutschland setzen. Begleitet wurde der Konvoi von der Polizei in Form von Absperr- und Begleitmaßnahmen. Im Zuständigkeitsbereich von Aurich kam es zu keinen nennenswerten Zwischenfällen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle



Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell