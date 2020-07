Polizei Gütersloh

POL-GT: Bewohner schlagen Einbrecher in die Flucht

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Am frühen Mittwochmorgen (01.07., 01.00 Uhr) wurden Bewohner eines Hauses an der Thaddäusstraße auf ungewohnte Geräusche auf der Terrasse aufmerksam. Als sie nachschauten, bemerkten sie einen Mann, welcher soeben versuchte in ihr Haus einzubrechen. Bei dem Erblicken der Zeugen flüchtete der unbekannte Mann.

Der Einbrecher wurde als 170cm bis 175cm groß und schlank beschrieben. Er hatte einen Bartansatz, blonde Haare und trug eine blaue Jeans. Als Hebelwerkzeug nutzte er ein Messer.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Sachverhalt machen? Wer hat in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

