Polizei Gütersloh

POL-GT: Fußgängerin schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Am Dienstagvormittag (30.06., 10.44 Uhr) kam es in der Dalkestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 84-jährigen Fußgängerin aus Gütersloh und einer 40-jährigen Skoda-Fahrerin aus Bielefeld.

Die Skoda-Fahrerin beabsichtigte rückwärts aus einer Parklücke in die Stichstraße hinter der Stadtbibliothek abzubiegen, als die 84-Jährige zeitgleich mit ihrem Rollator die Straße passieren wollte.

Vermutlich in Folge einer Berührung des Hecks des Skoda mit dem Rollator, stürzte die 84-Jährige Gütersloherin und verletzte sich schwer. Sie wurde per Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen, insbesondere die Person, die den Rollator nach dem Unfall von der Straße entfernte. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

