Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Mülleimer brannte in öffentlicher Toilette

Melle (ots)

Um kurz vor 13 Uhr wurden am Sonntag Feuerwehr und Polizei zum Rathaus nach Melle gerufen. Im Herrenbereich der öffentlichen Toilettenanlage war ein Mülleimer in Brand geraten. Durch die Feuerwehr konnte der Behälter ins Freie gebracht und dort abgelöscht werden. An der Toilettenanlage entstand augenscheinlich kein Sachschaden. Allerdings waren sowohl im Herren- als auch im Damenbereich der Anlage diverse Papierhandtücher verteilt worden. Im Waschbecken auf der Herrenseite lag angebranntes Papier. Die Polizei ermittelt wegen einer vorsätzlichen Brandstiftung. Wegen erheblicher Geruchsbelastung wurde die Toilette zunächst verschlossen. Wer Hinweise auf einen möglichen Verursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Melle unter der Rufnummer 05422 920600.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell