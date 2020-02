Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Achtung! Betrüger am Telefon! Aufführung der "Silberdisteln 2.0"

Bild-Infos

Download

Osnabrück (ots)

Um junge, junggebliebene und ältere Menschen über diese Betrügereien aufzuklären, hat das Präventionsteam der Polizeiinspektion Osnabrück mit der Theatergruppe Silberdisteln 2.0 und dem Präventionsverein Osnabrück ein Theaterstück initiiert, das mit viel Humor und Witz über die Machenschaften dieser Tätergruppe aufklärt. Am 25. Februar, 18.00 Uhr, wird das Theaterstück "Fall ich drauf rein? NEIN!" im Saal des Osnabrücker DITIB Moscheevereins in der Frankenstr. 13 (Zugang über den Hof in der Wasastraße) aufgeführt. Der Eintritt ist frei. Noch sind nicht alle Plätze vergeben! Anmeldungen bitte unter Telefon: 0171 / 6109392

Als Zugabe: Im Anschluss der Aufführung findet für Interessierte noch eine Moscheebesichtigung statt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell